Il mercato ha regalato Malcuit alla Fiorentina nelle battute conclusive, ma potrebbe esserci ancora spazio per qualche cessione. In particolare sono i nomi di Eysseric, Barreca e Montiel a tenere spazio, con i primi due ormai fuori dal progetto. Lo spagnolo invece piace a Prandelli e al club, ma secondo quanto riportato da La Repubblica si cerca una soluzione in prestito.

