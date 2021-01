Vlahovic ammicca, il punto sul rinnovo. A fine stagione addio a Milenkovic, ecco dove andrà

Su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola vengono approfonditi i temi legati al rinnovo di Dusan Vlahovic e al futuro di Nikola Milenkovic. Le parole di ieri pronunciate dall’attaccante sono sincere. Perché sarà ancora una battaglia tosta, ma dopo qualche settimana complicata è tornato l’ottimismo in casa viola in merito al prezioso prolungamento di un contratto, quello del centravanti, in scadenza nel giugno 2023. Dusan ha intenzione di mostrare riconoscenza verso un club che ha avuto la pazienza di aspettarlo e proteggerlo nei momenti bui: godendosi adesso l’evoluzione del serbo classe 2000. Andrà trovata la quadra economica e non sarà un percorso immediato. Ma la speranza viola è che entro fine campionato possa arrivare il «si».

Cosa che invece non dirà il connazionale Milenkovic. Il contratto scade nel 2022, i tentativi di rinnovo sono andati a vuoto e in estate il difensore accetterà la corte di uno dei top club di Premier League. Stamattina intanto sosterrà le visite mediche il laterale Malcuit. Da limare la formula (prestito secco o con diritto). In attesa del visto, Kokorin oggi sosterrà il primo allenamento fiorentino: ma non dovrebbe essere convocato per la sfida di venerdì contro il Torino.