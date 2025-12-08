Domenica c’è Fiorentina-Verona, CorFio: “La partita della disperazione”

Il Corriere Fiorentino sull'impegno del Franchi

Redazione VN 8 dicembre - 07:24

Dopo 14 giornate, Fiorentina e Verona si ritrovano sorprendentemente invischiate nella lotta salvezza, separate da soli tre punti. La settimana dei viola sarà decisiva: prima il confronto di Conference League con la Dinamo Kiev, poi lo scontro diretto di domenica contro l’Hellas, oggi uno snodo cruciale nonostante un anno fa le due squadre vivessero realtà opposte. Mentre la Fiorentina è precipitata dall’Europa alla zona retrocessione, il Verona ha intrapreso un percorso diverso pur restando in fondo alla classifica.

Le differenze tra i club emergono anche fuori dal campo: quattro allenatori in sei mesi per i viola contro la continuità estiva di Zanetti; oltre 90 milioni spesi dalla Fiorentina per ambizioni europee, mentre il Verona ha puntato su intuizioni di mercato dopo aver perso diversi titolari. Cambiano anche le proprietà, con Commisso da un lato e Presidio Investors dall’altro. Sul campo, i percorsi recenti divergono ulteriormente: il Verona è reduce da una vittoria importante contro l’Atalanta, mentre la Fiorentina rimane senza successi e continua a mostrare fragilità strutturali.

La squadra di Vanoli, infatti, soffre soprattutto in fase difensiva, con numeri preoccupanti sui gol subiti da palla inattiva e sui tiri concessi. Anche in attacco la Fiorentina fatica, risultando tra le peggiori per conclusioni verso lo specchio. Il Verona, invece, ha mostrato finalmente cinismo e qualità, confermando un’identità di lotta e organizzazione. Per i viola sarà una sfida di carattere: secondo Vanoli, il tempo degli alibi è finito, e per risollevarsi servirà affrontare le proprie paure e riconoscere il pericolo rappresentato da un avversario che vive intensamente ogni contrasto e ogni risultato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.