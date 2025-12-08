La Fiorentina è tornata subito al lavoro al Viola Park dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo. Vanoli ha radunato la squadra il giorno seguente, dedicando una seduta leggera ai titolari di Reggio Emilia e un allenamento più intenso agli altri in vista della partita con la Dinamo Kiev.
Fiorentina, oggi giorno libero. Migliora Gosens, si valuta la difesa a 4
Oggi i giocatori godono di un giorno libero per recuperare energie mentali e trascorrere del tempo con le famiglie. Da domani inizierà la preparazione dettagliata della sfida di Conference League al Franchi, da affrontare con serietà per restare in corsa dopo i ko con Mainz e AEK Atene, senza però compromettere la delicata gara di domenica contro il Verona.
Restano da valutare le condizioni di Fazzini, in miglioramento, e di Gosens, tenuto ancora a riposo contro il Sassuolo. Il rientro del tedesco sarà importante anche in chiave tattica: potrebbe infatti permettere il tanto discusso cambio di modulo con il passaggio alla difesa a quattro, in una partita in cui troveranno spazio anche alcuni dei giocatori meno utilizzati in campionato. Lo scrive la Nazione.
