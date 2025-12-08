Fiorentina, oggi giorno libero. Migliora Gosens, si valuta la difesa a 4

La Nazione su Gosens e non solo

La Fiorentina è tornata subito al lavoro al Viola Park dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo. Vanoli ha radunato la squadra il giorno seguente, dedicando una seduta leggera ai titolari di Reggio Emilia e un allenamento più intenso agli altri in vista della partita con la Dinamo Kiev.