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Dodò-Napoli, trattativa in standby. Azzurri concentrati sull’all-in per Gila

Dodò-Napoli, trattativa in standby. Azzurri concentrati sull’all-in per Gila - immagine 1
Non si sblocca la cessione di Dodò: anche il Napoli prende tempo per il terzino brasiliano
Redazione VN

Nonostante un solo anno di contratto con la Fiorentina e un addio che sembra sempre più vicino a ogni sessione di mercato, resta ancora irrisolto il caso Dodô. Dopo la chiusura di un paio di giorni fa del ds Manna, la pista Napoli per il terzino brasiliano sembra quantomeno in standby.

Come riporta Tuttonapoli.net, il club azzurro è attualmente impegnato nella trattativa per il laziale Mario Gila, che registra nelle ultime ore un inserimento del Milan. Il classe '98 ex Shakthar piace sempre ed è uno dei nomi sul taccuino dei partenopei ma resta una trattativa ferma, destinata ad arenarsi oppure a riprendere vigore soltanto nelle prossime settimane.

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