Di Marzio: “Legali al lavoro, Ribery a Firenze forse già domani”. Le ultime

La Fiorentina e Ribery continuano a trattare: avanti tutta, con la volontà reciproca di definire ogni cosa già in queste ore. Anche nella giornata di oggi – si legge sul sito di Gianluca Di Marzio – sono da registrare contatti continui seguiti a quelli di ieri, che hanno portato le parti ad accelerare. In questo momento sono al lavoro i legali delle due parti per risolvere gli aspetti contrattuali. Sono in via di definizione quelle problematiche fiscali e quelle legate all’ingaggio del fisioterapista (LEGGI L’INTERVISTA) che rappresentavano gli ultimi ostacoli all’accordo finale. Insomma, tutto procede per il meglio. La Fiorentina si prepara al grande colpo. Manca pochissimo dunque. Per il giocatore due anni di contratto a 4 milioni di euro netti più bonus legati a gol e assist (uno sforzo “aiutato” dalla nuova legge). Se dovesse esserci la fumata bianca entro poche ore, Ribery potrebbe arrivare già domani a Firenze per le visite mediche. Da sistemare solo un dettaglio contrattuale legato sempre agli aspetti fiscali che agenti legali e Intermediari stanno definendo in questi minuti. In modo da redigere un accordo che vada bene ad entrambe le parti.

