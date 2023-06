Di Marzio: “Incontro in corso tra Barone e Italiano per decidere il futuro”

L'incontro tanto atteso tra la dirigenza gigliata e Vincenzo Italiano starebbe andando in scena proprio in questi minuti. Secondo quanto riporta il noto esperto di mercato Gianluca di Marzio sul proprio sito web, il tecnico viola si troverebbe con Joe Barone per decidere il proprio futuro: "Bisognerà vedere se il tecnico rimarrà a Firenze o se si potrà liberare a determinate condizioni" scrive l'esperto. Attese novità importanti, considerando anche la conferenza stampa indetta da Commisso per la giornata di domani.