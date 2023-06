Commisso incontra domani i giornalisti: i dettagli sulla conferenza stampa

Come fa sapere la società viola con un comunicato ufficiale, domani, sabato 10 Giugno, alle ore 11:00, all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi il Presidente Rocco Commisso incontrerà i giornalisti. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul sito www.acffiorentina.com e attraverso i canali social ufficiali del Club, ma la potrete seguire anche su Violanews che come sempre non mancherà nell'aggiornarvi sulle notizie a tinte viola.