De Santis: “Prestianni è interessantissimo, Burdisso non è il solo a seguirlo”

"Prestianni? Gioca largo a sinistra per poi rientrare sul destro, non arriva al metro e settanta ma è davvero interessante, l'ho visto sia con le giovanili sia con la prima squadra del Velez e credo che la clausola di 12 milioni di dollari sia invitante per uno come lui. Presto avrà anche il passaporto italiano, ci sono tanti uomini mercato qui in Argentina per seguirlo, Burdisso compreso".