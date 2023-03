Follia Benalouane, manda all’ospedale un tifoso con un pugno

Ha dell'incredibile la vicenda che ha come protagonista l'ex Viola Yohan Benalouane e che racconta gazzetta.it. Tutto è accaduto dopo il match fra Piacenza e Novara, squadra per cui gioca il difensore. Il tunisino, a fine gara, è uscito dal recinto dello stadio, dove era parcheggiato il pullman della squadra ospite, per andare a recuperare alcuni oggetti personali dall’auto del compagno Galuppini. Durante il percorso è stato avvicinato da un gruppo di delusi tifosi locali, con i quali è nato subito un diverbio. La reazione del giocatore è stata immediata: ha colpito con un pugno uno dei tifosi (un ultrà ben conosciuto in città) che è finito a terra, per poi riuscire a riguadagnare a fatica il parcheggio interno allo stadio. Il tifoso è stato immediatamente soccorso per la ferita rimediata che ha costretto i sanitari a suturarlo con circa 10 punti. Il difensore è stato contestualmente fermato e condotto in questura per alcuni accertamenti per essere rilasciati solo in tarda serata.