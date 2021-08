Dall’Uruguay sicuri: Torreira tornerà in Italia, tre società su di lui

Sport 890, radio sportiva uruguaiana, precisa come per il centrocampista ex Sampdoria sia vivo l'interesse di tre club italiani

E' tornato stamattina ad allenarsi con l'Arsenal in attesa di sistemazione Lucas Torreira. E' quanto riportato da Sport 890, radio sportiva uruguaiana che precisa come per il centrocampista ex Sampdoria sia vivo l'interesse di tre club italiani.

I nomi delle società interessate a Torreira non vengono specificati, ma l'emittente specifica che il futuro del giocatore sarà in Italia.