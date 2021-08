Niente regista dal mercato: è Pulgar il titolare. E Italiano vuole tenere Bianco

Niente rinforzo dal mercato

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si fa il punto in breve su tutte le manovre di mercato in casa Fiorentina. In particolare per quanto riguarda il possibile innesto dal mercato nella zona mediana del campo la rose scrive: "la Fiorentina sembra aver abbandonato l’idea di acquistare un regista. Italiano considera Pulgar un titolare a tutti gli effetti e vuole la conferma del giovane Bianco. In caso di assenza del cileno, il tecnico viola potrebbe utilizzare Amrabat in cabina di regia"