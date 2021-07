Calamai: “Torreira verrebbe con grande entusiasmo. Da metà agosto le grandi…”

Il punto sul mercato viola con Luca Calamai. Le trattative prenderanno un'accelerata dopo metà agosto, quando le big dovranno cedere

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista della Gazzetta dello SportLuca Calamai ha parlato dei piani futuri della Fiorentina: "Regista il ruolo scoperto? Sì, così come il vice-Vlahovic. Se venisse Torreira, e lui verrebbe a Firenze con grande entusiasmo, potrei permettermi anche di tenere Kokorin. Prima di prendere un centrocampista, dobbiamo però farne uscire due visto che ad oggi ce ne sono sette in rosa. E sia Duncan che Amrabat sono i maggiori candidati alla cessione. Dobbiamo attendere: la Fiorentina è una delle pochissime squadre che può spendere ed è convinta che dal 12-15 agosto le grandi squadre inizieranno a proporre giocatori che non rientrano nei piani delle società, perché al momento nessuno si muove a prezzi alti. Attacco? Se la Fiorentina riesce a vendere bene Kouamé, l'obiettivo è prendere una prima punta che può fare anche l'esterno".