Dall’Inghilterra: viola e West Ham ai dettagli per Milenkovic, ma la cifra…

Il club londinese sarebbe pronto a chiudere con la Fiorentina per una cifra di poco inferiore rispetto a quella paventata nei giorni scorsi

Come ormai vi raccontiamo da giorni, siamo ai dettagli per il passaggio di Nikola Milenkovic al West Ham. A darne conferma è anche Sky Sports UK, secondo cui il club londinese sarebbe pronto a chiudere con la Fiorentina per una cifra vicina ai 16 milioni di euro.