Il Torino non molla Pezzella: incontro in programma per il capitano viola

Vagnati avrebbe in programma un incontro con i dirigenti viola per capire se ci sono i margini per aprire una trattativa

Redazione VN

Con Lyanco sul mercato, dopo che lo stesso brasiliano ha chiesto la cessione, il Torino è alla ricerca di un altro difensore centrale. Tra i giocatori seguiti con attenzione dalla società granata - riporta calciomercato.com - c'è German Pezzella: per il difensore viola potrebbero presto arrivare novità.

Il dt Davide Vagnati, secondo il sito, ha infatti in programma un incontro con i dirigenti della Fiorentina per capire se ci sono i margini per aprire una trattativa. Il dirigente granata però non ha fretta, prima deve cedere Lyanco.