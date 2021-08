Tuttosport è sicuro: “Il Torino pronto a prendere Pezzella, ecco le cifre”

Il quotidiano sportivo, sempre vicino alle vicende granata, spiega nei dettagli la situazione

Nella sua edizione online, Tuttosport entra dei dettagli, sbilanciandosi anche, riguardo al possibile acquisto di German Pezzella da parte del Torino. Il quotidiano sportivo parte dalla parole recenti del procuratore del centrale argentino, ossia Martin Guastadisegno, il quale ha raccontato di non aver mai incontrato né Cairo né il d.s. granata, Davide Vagnati. E questo sarebbe vero, visto che l'agente ha parlato, in realtà, con alcuni intermediari del club torinista. Ecco quali sarebbero i dettagli dell'operazione che potrebbe andare in porto a breve: la Fiorentina vuole 9 milioni per Pezzella mentre il Toro è pronto ad offrirne 6, garantendo al difensore sudamericano un triennale da 1,6 milioni. Di sicuro c'è che Ivan Juric l'ha messo in cima alla sua lista di mercato per quanto riguarda la nuova difesa che ha in mente.