La difesa cambia volto: Milenkovic saluta, Nastasic ritorna, Pezzella in bilico

Il punto della situazione sul mercato viola

Il West Ham ha offerto oltre 15 milioni alla Fiorentina per Milenkovic, ma per i viola mancano 2 milioni per chiudere l'operazione. A mettere tutti d'accordo ci sta provando l'agente Ramadani, che sta tessendo la tela anche per il ritorno a Firenze di Nastasic per poco meno di 3 milioni di euro. Oggi potrebbe essere il giorno della chiusura. Occhio anche al possibile addio di Pezzella. L'argentino è corteggiato da Torino e Cagliari. I sardi devono capire il futuro di Godin, tentato dal Besiktas.