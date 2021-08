VN – Stretta finale per Milenkovic, i dettagli dell’offerta del West Ham

Il giovane ma già esperto centrale serbo è ai saluti, vanno limati solo gli ultimi dettagli dell'offerta

Ormai siamo nella fase conclusiva delle contrattazioni che porteranno Nikola Milenkovic a lasciare la Fiorentina: come vi raccontavamo già il 23/06, il West Ham si è fatto avanti con decisione e l'ultima offerta formulata al giocatore ha l'aria di essere quella giusta: un quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione (più bonus) con opzione per il quinto anno. Quanto al costo del cartellino, la cifra è sempre ferma a 18 milioni, con la Fiorentina che vorrebbe incassarne almeno 20. Questo scatto ha colto alla sprovvista Tottenham, Juventus e Siviglia, rimaste in seconda fila.