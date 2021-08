Fiorentina-West Ham: distanza per Milenkovic, ma minima

Milenkovic è sempre più vicino al West Ham

"Gli inglesi hanno avanzato un’offerta sui 15 milioni per il serbo. La Fiorentina ne chiede 20 ma a 18 si potrebbe trovare l’intesa. La distanza resta minima, dunque. Ramadani, che cura la procura di Milenkovic, sta discutendo con la Fiorentina anche sul fronte acquisti. Una volta definita l’uscita del serbo, si accenderà il semaforo verde per il ritorno di Nastasic dallo Schalke 04 con un’operazione da 3 milioni. Chiaro che non sia Nastasic l’erede di Milenkovic, in quanto sinistro, con Quarta che si candida a quel ruolo. Ma sarà comunque un rinforzo per la difesa di Italiano in attesa di capire il futuro di Pezzella e, dunque, eventuali mosse di mercato in quel reparto".