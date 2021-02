Dalla Spagna: la Fiorentina pensa ancora al ritorno di Jovetic, occasione a zero

Dopo la notizia su Callejon, dalla Spagna arriva un’altra voce riguardante la Fiorentina. Secondo quanto riporta il sito todofichajes, infatti, la Fiorentina starebbe monitorando la situazione dell’ex Stevan Jovetic. L’attaccante montenegrino è in scadenza di contratto con il Monaco e per giugno, quindi, può essere prelevato a zero euro. Jovetic era già stato cercato dalla Fiorentina lo scorso gennaio come eventuale sostituto di Ribery, finito nel mirino del Monza.