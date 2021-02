Dalla Spagna: il Granada non molla Callejon, la trattativa fra club si può riaprire in estate

José Maria Callejon e il Granada, una suggestione che potrebbe tornare d’attualità la prossima estate. A scriverlo, in Spagna, è il portale elgoldigital.com: la società andalusa non avrebbe mollato la presa sull’esterno d’attacco, già cercato durante le ultime due finestre di mercato. L’ostacolo principale sarebbe l’ingaggio percepito da Callejon alla Fiorentina, anche se l’ambizioni del Granada non sono da sottovalutare. Se ne riparlerà a giugno, quando il giocatore sarà giunto ad un anno dalla scadenza naturale del contratto (biennale con opzione sulla terza stagione) che lo lega alla società viola.

