Dalla Spagna: Borja Mayoral si dà tempo fino a gennaio, cessione possibile

Già quest’estate c’erano stati contatti tra il calciatore e il Real per valutare un eventuale rientro anticipato a Madrid

Nonostante l'ultimo mercato non abbia portato novità, la permanenza di Borja Mayoral alla Roma resta in dubbio. Ovviamente non nell'immediato ma per gennaio sì. L'attaccante spagnolo - riporta todofichajes.com - si è dato tempo fino a gennaio per capire quanto spazio possa trovare nella nuova Roma di José Mourinho.