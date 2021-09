Il mercato degli svincolati: le tentazioni da David Luiz a Ramirez

Tutti i calciatori rimasti senza un contratto che potrebbero rinforzare la Fiorentina e gli altri club di Serie A: da Ramirez a Llorente

Sulle colonne de La Nazione troviamo un approfondimento sulla lista degli svincolati che potrebbero fare al caso della Fiorentina. Se la società viola ha chiuso il mercato, alcuni fra i calciatori senza contratto potrebbero ancora ritagliarsi il proprio spazio in Serie A. Ad esempio Llorente , ex Juve, Tottenham e Napoli, reduce dall'ultima esperienza all'Udinese. Stesso destino toccato a Pellé , dopo la parentesi di Parma e a Sturridge , ultima esperienza al Trabzonspor, in Turchia.

Gli altri reparti? La Fiorentina non ha bisogno di centrocampisti, ma il nome di Gaston Ramirez può ancora stuzzicare Pradè. Il giocatore è legatissimo al Ds viola che lo ha avuto già alla Sampdoria. L’occasione probabilmente più ghiotta per il rapporto età anagrafica-costo zero è l’ex difensore del Torino, N'Koulou. Il focus si conclude con due nomi dal grande calibro: Hatem Ben Arfa e David Luiz, libero e in cerca di una nuova squadra.