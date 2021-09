Mercato: Amrabat accostato nuovamente al Torino, ma Italiano tenterà il recupero

Gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista, operazione rilancio o prestito a gennaio?

Il calciomercato non finisce mai recita un famoso detto, sembra essere così anche per uno dei volti più noti in casa Viola. L'ex acquisto più pagato della storia gigliata Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino è stato accostato nuovamente al Torino dal portale TorinoGranata. Juric avrebbe richiesto il giocatore al presidente Cairo come rinforzo di gennaio. In tutto questo resta forte la volontà della dirigenza e di Italiano di provare ad inserire il giocatore negli schemi tattici per testarlo nel nuovo abito vestito dalla Fiorentina.