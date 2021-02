Dalla Francia: molte richieste per Lafont, si riapre l’asse Firenze-Marsiglia?

Tra le poche note liete della Fiorentina di questa stagione c’è il rendimento di Dragowski, a cui il club viola vorrebbe affidare la porta a lungo. Ma di proprietà della Fiorentina c’è anche un altro portiere giovane che sta facendo buone cose al Nantes, nonostante una classifica in Ligue1 assai complicata. Parliamo ovviamente di Alban Lafont. Dalla Francia arrivano nuovi aggiornamenti rispetto ad una situazione emersa già nei giorni scorsi che parla di un probabile rientro del giocatore a fine stagione alla Fiorentina, ma solo di passaggio. Il giocatore ha l’ambizione di giocare in un club più importante del Nantes che oltretutto ha problemi economici che rendono improbabile un riscatto. Secondo il sito But Football Club, Lafont ha raccolto in questi mesi interessamenti da club italiani, inglesi, tedeschi e francesi ma al momento la destinazione più probabile potrebbe essere l’Olympique Marsiglia, club in cerca di un erede per l’ormai 35enne Mandanda. Club nel quale potrebbe incrociare un altro ex viola come Lirola, sempre se verrà esercitato il diritto di riscatto.