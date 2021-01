Niente riscatto del Nantes, Lafont verso il ritorno a fine stagione

Potrebbe essere di nuovo a Firenze il futuro di Alban Lafont. Dopo che nelle scorse settimane sembrava prossimo il riscatto da parte del Nantes, adesso il club francese non sembra potersi permettere l’acquisto del classe ’99, che a fine stagione vestirà di nuovo la maglia viola. Come riporta La Nazione, la crisi di risultati ed econominca del club gialloverde impedisce di sborsare i 7 milioni pattuiti un anno e mezzo fa. Ma Lafont – secondo il quotidiano – tornerà alla Fiorentina solo di passaggio. I viola infatti hanno deciso di puntare su Dragowski, il suo contratto scade nel 2023 e il giovane portiere non ha legato con l’ambiente nella sua unica stagione in riva all’Arno: tutti fattori che spingono verso una nuova cessione.

