Caicedo la migliore soluzione possibile per l’attacco, ma c’è un ostacolo: Inzaghi

Secondo La Repubblica edizione Firenze, Felipe Caicedo è il principale obiettivo per quanto riguarda il mercato viola. Nel pezzo a firma Niccolò Ceccarini, infatti, l’attaccante ecuadoriano viene indicato come la soluzione migliore possibile e perfetto per il modulo ormai scelto, anche pubblicamente, da Cesare Prandelli. A Caicedo l’opzione-Fiorentina andrebbe più che bene ma c’è un problema: la volontà di Simone Inzaghi, che non vuole assolutamente liberare il giocatore. Dal canto della società biancoceleste, invece, può esserci apertura, ma solo per almeno 8 milioni di Euro.

Anche Mario Sconcerti considera Caicedo l’obiettivo numero uno…