Sconcerti sul mercato: “Caicedo soluzione migliore, ma quella viola è una squadra sbagliata”

Ospite della trasmissione Stadio Aperto su Tmw Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche di Fiorentina, commentandone le ultime uscite e le voci in chiave mercato:

Caicedo sarebbe il partner ideale per Vlahovic e finalmente con loro in campo insieme la Fiorentina potrebbe giocare con due punte. L’attaccante della Lazio rappresenta sicuramente il nome migliore tra quelli usciti fin qui. I viola non possono continuare a giocare con cinque difensori autentici ed una seconda punta che non segna. In più a Vlahovic quanti palloni arrivano a partita? Il problema non è che manca il regista, manca proprio l’accompagnamento di tutta la squadra al gioco. Con il Bologna siamo tornati a fare troppi passaggi orizzontali. E poi adesso è ufficiale: il mercato dello scorso anno è stato completamente bocciato, visto che si parla di Kouame, Cutrone e Duncan che vanno via. Non capisco poi l’ostracismo contro gli ultimi due: non li abbiamo mai visti quest’anno, se non li facciamo giocare come possiamo giudicarli?