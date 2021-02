Dragowski è diventato un leader, e la sfida adesso è farlo restare

Bartolomiej Dragowski, dopo le iniziali incertezze sul suo conto, ha fatto ricredere tutti. Il Corriere dello Sport si concentra sul portierone polacco, che nel corso della stagione è stato eletto più volte migliore in campo. Basti pensare alle sfide contro il Cagliari, in cui parò un rigore e fece due grandi parate, piuttosto che contro il Bologna quando fu decisivo su Barrow. Anche contro l’Inter, solo grazie a Drago la Fiorentina ha evitato l’imbarcata, anche se evidentemente al portierone vichingo non basta questo, visto che si è definito decisamente non soddisfatto. Domenica, contro la Sampdoria, Dragowski vorrà riscattarsi dopo gli errori della terza giornata, quando pasticciò un po’, soprattutto sul gol di Verre. La Fiorentina, invece, dovrà cercare di imitare il portiere, alzando un muro in estate verso tutte le squadre che proveranno a portarlo via da Firenze…