Ds Marsiglia: “Lirola diventerà un top, vogliamo tenerlo a lungo. Crisi permettendo”

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi (e prima di tutti) su Violanews, Pol Lirola si è trasferito all’Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Non ci sono obblighi, insomma, ma il ds del club francese fa capire di puntare forte sul terzino spagnolo: “Cercheremo di trovare un accordo con la Fiorentina per il futuro, la nostra intenzione è continuare insieme a lungo. Ma il calcio è in crisi e anche le cifre dei trasferimenti sono in calo” ha detto Pablo Longoria, che aveva conosciuto Lirola ai tempi della Juve prima e del Sassuolo poi, dove ha lavorato come dirigente. “Pol ha già molta esperienza, è un giocatore per l’immediato ma con grande futuro, ha potenzialità tra le più importanti d’Europa” la convinzione del dirigente. E Lirola rivela: “Ho parlato del Marsiglia con Ribery e…”