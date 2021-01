Lirola si presenta a Marsiglia: “Ribery era contento per me. E’ successo tutto in fretta”

“Ho parlato del Marsiglia con Ribery, mi ha detto che qui ci sono tifosi eccezionali. Era molto contento per me”. Così Pol Lirola, nel corso della sua presentazione da nuovo giocatore dell’OM (maglia con cui ha però già esordito). L’ex terzino della Fiorentina ha detto: “È successo tutto molto in fretta, so che il Marsiglia è un grande club con una storia importante. Il mio ruolo? Mi piace più attaccare che difendere, penso di poter aiutare una squadra che si basa molto sul possesso palla come questa. In Italia sono migliorato molto a livello difensivo e tattico” le parole dello spagnolo.