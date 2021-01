Lirola subito in campo contro il PSG. Villas Boas: “Contentissimo di lui”

Nemmeno il tempo di inserirsi nella sua nuova squadra, che Pol Lirola è stato gettato nella mischia da Villas Boas, tecnico del Marsiglia. Non in una partita qualunque, perchè l’OM era impegnato in Coppa di Francia a Parigi contro il PSG dei fenomeni. L’ex Fiorentina è entrato in campo al 66′ (al posto di Nagatomo) sul parziale di 1-0 per la formazione di casa e ha ben impressionato il suo nuovo tecnico: “L’ingresso di Lirola ci ha aiutato, sono molto contento dei suoi primi minuti giocati con noi” ha detto il portoghese. La partita è finita 2-1 per il PSG. ANCHE DUNCAN LASCIA FIRENZE: TUTTI I DETTAGLI