Dal Cile: Cagliari a caccia di rinforzi, può tornare di moda Pulgar

Qualora i sardi tentassero l'assalto, sarà necessario superare la resistenza di Italiano, che mai ha nascosto la propria stima per Pulgar

In fase di recupero ma tra i possibili protagonisti dell'ultima gara del Cile in questa pausa dedicata alle Nazionali. Per Erick Pulgar - scrive il sito encancha - si potrebbero aprire le porte del mercato a gennaio.