Flachi: “Emergenza in difesa? Abbassiamo Pulgar, ha qualità ideali”

Flachi vota Pulgar: "E' un giocatore calcisticamente intelligente che ha i tempi tattici giusti. Sarebbe il migliore tra i centrocampisti viola"

L'ex viola Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole: "Non è facile preparare una gara come quella contro il Milan con tutte queste indisponibilità. Credo che Italiano non cambierà modulo, per le emergenze in difesa non vedo male l'abbassamento di un centrocampista difensivo".