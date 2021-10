FOTO – Pulgar esalta Vlahovic, la risposta social non si fa attendere

Siparietto social fra Pulgar e Vlahovic: il cileno esalta il compagno, che risponde prontamente attraverso Instagram

Grande prestazione al Franchi contro il Cagliari per Vlahovic e compagni, che si mettono alle spalle la pessima prestazione di Venezia con un successo rotondo. Spicca la prova dell'attaccante, che prima lascia il rigore a Biraghi e poi fissa il finale sul 3-0 con una gran punizione. La celebrazione social non si è fatta attendere e in particolare Pulgar ha celebrato la prova del compagno con un eloquente "Grande partita". Il serbo ha prontamente ripostato la frase del cileno aggiungendo un doveroso ringraziamento. Ecco il siparietto su Instagram.