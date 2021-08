Cutrone, fatta per il ritorno in Italia: giocherà in una neopromossa

In questi minuti i Wolves hanno chiuso l'intesa per l'attaccante: Cutrone ritorna in Italia in prestito secco

Redazione VN

L'Empoli ha trovato il suo attaccante: secondo Sky Sport è fatta per l'ex viola Patrick Cutrone, classe '98 cresciuto nelle giovanili del Milan e che nell'ultima stagione ha vestito le maglie di Fiorentina e Valencia.

Il suo cartellino è però di proprietà del Wolverhampton, società di Premier League nella quale si è trasferito nel 2019 proprio dal Milan. In questi minuti i Wolves hanno chiuso con l'Empoli l'intesa per l'attaccante: Cutrone ritorna in Italia in prestito secco.