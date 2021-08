Terzic torna in B: vicino l’accordo con l’Ascoli

Aleksa Terzic è destinato a lasciare la Fiorentina. Su di lui c'è l'Ascoli che sarebbe vicinissimo a riportarlo in Serie B

Nono solo arrivi, la Fiorentina deve gestire anche i numerosi giocatori che non faranno parte del progetto di Italiano . I nomi sono tanti e non sarà semplice trovare a tutti una sistemazione.

Nonostante ciò, arrivano i primi movimenti nel mercato in uscita. Infatti, come riportato da Tuttoascolicalcio.it, il club di Serie B sarebbe interessato a Aleksa Terzic. Il giovane terzino sinistro di proprietà della Fiorentina è appena rientrato dal prestito dall'Empoli e Italiano non sembra volerci puntare fortemente. Così il suo futuro è destinato ancora una volta ad essere in Serie B, questa volta all'Ascoli. Sappiamo ancora pochi dettagli sull'operazione ma si dovrebbe trattare ancora di un prestito secco.