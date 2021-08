Riecco i tifosi al Franchi. Prezzi e dettagli per il match col Cosenza

Green Pass, prezzi e tutto ciò che c'è da sapere per tornare allo stadio per Fiorentina-Cosenza

"Fino alle 15 di oggi, attraverso le piattaforme digitali (Ticket One e la biglietteria on line del club), gli abbonati della stagione 2019/20 potranno esercitare il diritto di prelazione e sfruttare il voucher messo a disposizione dal club per le gare non fruite dopo lo stop ai campionati del marzo 2020 (anche a coloro che avevano sottoscritto il mini-abbonamento per 9 partite). Basterà inserire il codice riportato per poter “scalare“ il costo della gara. Alle 15.01 scatterà la vendita libera. Il costo va dai 30 euro per la tribuna ai 25 per il parterre di tribuna centrale. Per tribuna laterale e parterre di tribuna laterale occorrono 20 euro che diventano 14 per la maratona centrale, il parterre (sempre di maratona) e il settore ospiti. Per gli Under 14 il prezzo è lo stesso ovunque: 5 euro. La raccomandazione che si legge sul sito ufficiale è quella di presentarsi ai cancelli con almeno 90 minuti d’anticipo: per entrare si dovrà, infatti, mostrare il Green Pass e servirà tempo per scannerizzare il QRCode. In alternativa occorre un certificato di avvenuta guarigione nei sei mesi precedenti oppure la negatività ad un tampone - rapido o molecolare - eseguito nelle 48 ore precedenti. Come da normativa, è inibito il cambio di titolarità del tagliando."