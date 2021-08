Fiorentina-Espanyol, i più e meno: bene la difesa, Jack c’è. Vlahovic sgomita

Biraghi gioca bene da capitano, delude la fascia destra

Federico Targetti

S è conclusa l'attesa amichevole tra Fiorentina ed Espanyol, e noi, come di consueto, andiamo a vedere quali sono i giocatori che si sono distinti in positivo e in negativo oggi:

Più

Igor-Quarta: La difesa non prende gol, nonostante l'avversario sia di livello superiore rispetto a quelli affrontati a Moena. Buoni segnali dalla coppia sudamericana, forse in certi casi un po' troppo irruenta, ma meritevole di applausi da parte del pubblico per coraggio e grinta.

Biraghi: La solita spinta in fase offensiva con alcune situazioni interessanti create in combinazione con Saponara, nessuna sbavatura evidente in fase difensiva. E forse questa è la nota più lieta.

Bonaventura: Altra partita di fosforo in mezzo al campo, poteva timbrare il gol ma è stato sfortunato nel trovare una deviazione avversaria. Sempre tra i migliori, conferma l'ottimo ritiro vissuto in Trentino.

Meno

Venuti: Non la sua miglior prestazione in maglia viola, soffre molto Wu Lei e l'Espanyol in generale preferisce scendere sulla propria sinistra. Nella ripresa si propone spesso per andare al cross.

Callejon: La gara da ex non lo vede tra i migliori, solo una bella volée ribattuta dalla schiena di Pedrosa. Un po' poco, specie per lui che è oggetto di attente valutazioni da parte della società. Il mercato è ancora lungo...

Vlahovic: L'anno scorso, a partire da dicembre, tramutava in oro qualsiasi pallone. Stavolta la palla giusta (una sola palla giusta) gli arriva e se la lavora bene, ma il suo tiro finisce a lato. Per come ha giocato e per il nuovo lavoro a lui richiesto non sarebbe un meno, ma si vede che deve ancora entrare appieno negli schemi di Italiano. Comunque non ha perso la freddezza dal dischetto.