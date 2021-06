Corfio: Storia ai limiti dell’immaginazione. Mendes stava lavorando per 4/5 acquisti

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino, si parla così della clamorosa notizia di ieri riguardante il passo indietro fatto da Gattuso

Incredibile ma vero. Nemmeno il tempo di depositare il contratto (ma ancora non depositato in Lega) firmato il 25 maggio scorso infatti, che tra Gennaro Gattuso, Firenze e la Fiorentina, l’avventura potrebbe essere già ai titoli di coda. Una storia ai limiti dell’immaginazione ma che, nelle ultime ore, si è trasformata in preoccupante realtà. Le voci, in questo senso, si rincorrevano da giorni. Sussurri e spifferi che, nella giornata di ieri, sono esplosi in un tutto il loro fragore.

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino, si parla così della clamorosa notizia di ieri riguardante il passo indietro fatto da Gattuso, che salvo clamorose sorprese, non sarà più l’allenatore della Fiorentina. La causa sta nel problematico rapporto tra la dirigenza viola e l’agente portoghese Mendes che, di comune accordo con Gattuso, stava lavorando per portare a Firenze almeno quattro-cinque giocatori. Ma la volontà della società gigliata non è mai stata messa in dicussione “Non ci piegheremo alle volontà di Mendes”. Ed eccoci all’inevitabile frattura. Sempre dal giornale si spiega come nei primi approcci tra la società viola e Gennaro Gattuso, il tecnico avesse messo l’asticella degli obiettivi molto in alti. Sia come nomi che come tempistiche. Da lì la caccia alle sue prime scelte, fino ad arrivare allo scontro di questi giorni. In caso la frattura non fosse più ricucibile, il giornale fa il nome di Claudio Ranieri e Italiano, anche se quest’ultimo avrebbe già chiuso ogni possibilità al club viola.