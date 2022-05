Come va a finire con Torreira? Alla finestra c’è un suo estimatore

La Lazio è sulle tracce del regista uruguaiano: Torreira piace molto a Sarri che lo segue da anni, può sostituire il partente Lucas Leiva

Ore decisive per conoscere il futuro di Lucas Torreira. Scade oggi infatti l'opzione d'acquisto che la Fiorentina può esercitare con l'Arsenal. Nelle ultime si è parlato di un riavvicinamento tra le parti e lo stesso giocatore ha voluto ribadirela sua volontà di restare a Firenze. Eppure il rebus non è stato ancora risolto e all'orizzonte cominciano a profilarsi le altre squadre interessate all'uruguaiano. In primis la Lazio che - secondo Repubblica - è sulle tracce del regista. Nel caso non non dovesse esserci l'intesa tra i Viola e i Gunners il club biancoceleste sarebbe pronto a portarlo nella capitale. Il tecnico Maurizio Sarri è un suo estimatore da sempre ed ha bisogno di una pedina in quel ruolo per rimpiazzare lo svincolato Lucas Leiva.