Chi l’avrebbe detto: Pezzella può tornare in Italia. E’ il primo obiettivo del Gila

A Firenze, specie nella ultime stagioni in riva all'Arno, non è stato molto fortunato, ed ha alternato buone prestazioni ad altre meno. Ora, però, German Pezzella ha l'opportunità di tornare a giocare nel Belpaese, visto che il Genoa di Alberto Gilardino (che già si è visto strappare un altro ex viola, Pol Lirola, in extremis) gli ha proposto un contratto ed una maglia da titolare. Lo scrive tuttomercatoweb.com. Il centrale argentino ci sta pensando, nonostante con il Betis Siviglia abbia ancora due anni di contratto.