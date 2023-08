Ex viola, Lirola torna in Serie A: domani ufficiale il suo passaggio al Frosinone

Dopo aver lasciato la Fiorentina in malo modo, il terzino spagnolo è reduce da una stagione in cui ha giocato pochissimo e spera nel rilancio del suo vecchio allenatore, Eusebio Di Francesco

Domani Pol Lirola sarà ufficialmente un giocatore del Frosinone ed arriverà in prestito dal Marsiglia. L'ex terzino della Fiorentina, infatti, nella giornata di giovedì sosterrà le visite mediche per il club ciociaro, dove spera di rilanciarsi dopo una stagione, quella 2022/2023, vissuta ai margini in Liga (nell'Elche, sempre a titolo temporaneo dall'Olympique). Lo riporta Sky Sport. E' stato il tecnico dei giallo-azzurri Eusebio Di Francesco a chiederlo espressamente alla sua società, lui che lo ha avuto ai tempi del Sassuolo dove sicuramente ha avuto il rendimento migliore, cosa che spinse appunto la Fiorentina ad acquistarlo per oltre 10 milioni.