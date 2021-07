Ceccarini: “Vlahovic resterà a Firenze, si tratta sul rinnovo”. Su Nastasic…

L'esperto di mercato parla del futuro di Vlahovic e di Nastasic, ma anche di Milenkovic, cercato dalla Juventus

A seguire vi proponiamo un estratto dell'editoriale di Niccolò Ceccarini su tuttomercatoweb. Si parla del mercato viola, sia in entrata che in uscita: "La Juventus non lavora solo su Locatelli (il dialogo con il Sassuolo è avviato da tempo). In uscita resta Demiral, che per i bianconeri ha un costo non inferiore ai 30 milioni di euro. L’Everton è il club che ha manifestato in maniera molto chiara ed evidente il suo interesse. Per sostituirlo Milenkovic resta il preferito. Se dovesse partire il forte centrale serbo la Fiorentina si lancerebbe su Nastasic. La retrocessione dello Schalke 04 facilita decisamente l’affare".