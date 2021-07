VN – Fiorentina ed Empoli ai dettagli per Zurkowski. Ecco formula e cifre

Zurkowski torna a Empoli in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina mantiene il controriscatto sul polacco

E' tutto fatto per il ritorno ad Empoli di Szymon Zurkowski. Le due società sono allo scambio di documenti per il centrocampista classe '97 che torna in azzurro - dopo averci già trascorso gli ultimi 18 mesi - in prestito con diritto di riscatto in favore della società del presidente Corsi a 5 milioni. La Fiorentina mantiene sul polacco il diritto di controriscatto (a 6 milioni di euro) e nel frattempo potrà testare piuttosto da vicino le sue reali qualità nel campionato di Serie A.