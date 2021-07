Torna di moda Skhiri: due anni e 70 presenze dopo i viola ci pensano

Ricordate Skhiri? Ora può tornare di moda per il centrocampo viola dopo l'interesse importante di due stagioni fa

Ricordate Ellyes Skhiri? Il centrocampista tunisino nato in Francia (SCHEDA) era finito nei radar viola orma due stagioni fa, nell'estate 2019. Gradualmente, la Fiorentina si era poi defilata cedendo alla serrata concorrenza del Colonia, che lo portò i Bundesliga dal Montpellier. Secondo il Corriere Dello Sport oggi in edicola, però, ora il suo nome potrebbe tornare di attualità. In queste due stagioni, Skhiri ha realizzato sette reti in settanta presenze: ora la dirigenza viola potrebbe ripensarci.