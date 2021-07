Marsiglia, offerta da 12 milioni per Lirola. Ma pagamento spalmato su più anni

Il Marsiglia insiste per Lirola e offre 12 milioni spalmati su più anni per il terzino spagnolo ex Sassuolo

Redazione VN

Dopo la rottura tra la Fiorentina e Pol Lirola, il Marsiglia torna alla carica per il terzino spagnolo ex Sassuolo. Come scrive Gianlucadimarzio.com, l'OM ha offerto 12 milioni alla Fiorentina, con pagamento spalmato in più stagioni.

I viola ci pensano, ma i francesi insistono per il classe '98 affinché l'offerta formulata al club viola possa essere accettata. A Marsiglia, Lirola ha impressionato nella seconda parte di stagione dopo 18 mesi in chiaroscuro a Firenze: due gol e due assist in Ligue 1 in 19 apparizioni.