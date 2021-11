CBS Sports smentisce: nessuna trattativa tra Fiorentina e Arsenal per Vlahovic

Per il canale sportivo statunitense, i Gunners, al momento, non starebbero prendendo di mira attivamente il centravanti serbo

Arrivano smentite sul pressing che l'Arsenal starebbe portando avanti per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferito su Twitter da James Benge, corrispondente in Europa per il canale sportivo statunitense CBS Sports, i Gunners, al momento, non stanno prendendo di mira attivamente il centravanti serbo.