Pedullà: Vlahovic, Commisso dice no alla Juve e preferisce cederlo a giugno

La vicenda Vlahovic rischia di aggiungere un nuovo particolare: la variabile Tottenham è la preferita di Commisso, che ribadisce il no alla Juve

La linea di Rocco Commisso è chiara: ribadire il "no" alla Juventus per Dusan Vlahovic. Come riporta a Sportitalia l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il presidente viola non vuole cedere il gioiello viola alla Juventus, né a gennaio né la prossima estate. La linea del n° 1 viola è chiara, provare a cedere il serbo in Premier League, dove - dice Pedullà - la scadenza di contratto ravvicinata non è un problema per le big