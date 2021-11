Vlahovic, la Juventus e le altre: priorità all’aspetto tecnico od economico?

Il Tottenham è un cliente scomodo per la Juventus, ma i bianconeri contano sulla volontà del calciatore

Il pressing della Juventus su Dusan Vlahovic è insistente. Così scrive Tuttosport. La domanda che si pone il quotidiano è: quando farà il salto in una big? "Anche a gennaio se le condizioni lo permetteranno, fermo restando che il nodo meno complicato da sciogliere sarebbe quello legato all’ipotetico contratto che legherebbe Vlahovic ai bianconeri. L’ingaggio sarebbe chiaramente rivisto al rialzo, dagli 800 mila euro attualmente percepiti a Firenze a qualcosa di molto superiore, detto che il mancato rinnovo del contratto con la Fiorentina è la conseguenza dei no opposti dall’entourage del ragazzo a proposte economiche già allettanti. Risulta, infatti, che i vertici del club viola fossero pronti a offrire anche 4 volte tanto, ma il serbo evidentemente non ne fa una questione economica, ma di visione.

Ecco perché se da un lato alla Fiorentina piacerebbe molto alimentare un’asta tra le big d’Europa, il ragazzo non direbbe no a un futuro alla Juve e comunque non può non accogliere con un certo piacere il pressing del Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte . Ad ogni modo il futuro viola di Vlahovic è in scadenza: non ha ancora una data precisa, ma la sostanza non cambia.